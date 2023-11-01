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В ООН назвали зверством удар Израиля по лагерю беженцев в Газе

Замгенсека ООН Гриффитс: атаки Израиля по лагерю беженцев являются зверством
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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Израильские атаки на лагерь беженцев Джебалия ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Об этом 1 ноября заявил заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джебалия. Это лишь самое недавнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со всё более ужасающими гуманитарными последствиями», ― говорится в заявлении Гриффитса, опубликованном на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

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31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. Тогда боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В этот же день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь, ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

Еще одна атака на жилой квартал лагеря беженцев Джабалия была совершена 1 ноября. По информации палестинского агентства WAFA, десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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