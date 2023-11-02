Песков рассказал о напряженном графике Путина

У президента России Владимира Путина напряженный рабочий график, заявил 2 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах поздних публичных мероприятий российского лидера.

«Достаточно напряженный рабочий график у президента. Ведь то, что вы наблюдаете, это открытая его часть, публичная часть. Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, большая часть рабочего дня президента РФ состоит из напряженной работы, которая включает в себя огромное количество встреч, совещаний, бесед, телефонных звонков и документов.

Песков добавил, что данная работа может продолжаться до 01:00—02:00 в случае подготовки к важным мероприятиям, таким как совещание по экономическим вопросам. Это связано с требующими времени звонками и встречами Путина с отдельными участниками, уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее в этот день Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и региональную повестку.

Также 2 ноября президент РФ подписал законы об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также указ о создании Национального центра исторической памяти.

Накануне Путин провел совещание по экономическим вопросам, а также телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на тему развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции.

До этого, 30 октября, президент РФ провел еще одно совещание, связанное с попытками Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества.