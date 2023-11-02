Защитная акция: Экваториальная Гвинея и РФ укрепят военное сотрудничество

Экваториальная Гвинея намерена наращивать сотрудничество в области обороны с Россией . Об этом стало известно по итогам переговоров Владимира Путина с президентом республики Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого 2 ноября в Москве . Также наиболее вероятными темами для обсуждения могли быть госпереворот в Габоне в августе 2023 года и обмен опытом по добыче нефти и газа, считают эксперты. Потенциал развития отношений, связанных с полезными ископаемыми, действительно есть, уточнил Владимир Путин на переговорах. Африканский лидер пригласил своего российского коллегу с ответным визитом в Экваториальную Гвинею. Каковы интересы РФ в регионе и где может пройти следующий саммит «Россия – Африка» — в материале «Известий» .

Экваториальная Гвинея намерена укреплять оборонное сотрудничество с РФ

2 октября с рабочим визитом в России находилась делегация из Экваториальной Гвинеи во главе с ее президентом — Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Это его четвертая поездка в нашу страну. В последний раз он приезжал в октябре 2019-го в Сочи на саммит «Россия – Африка». Впрочем, на втором саммите в Санкт-Петербурге делегацию этой страны возглавлял вице-президент. При этом Экваториальная Гвинея готова принять на своей территории следующий саммит, сообщил 2 ноября Мбасого .

Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого (справа) во время встречи Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Переговоры прошли в Ново-Огарево: лидеры примерно час общались в формате тет-а-тет, затем началась беседа в расширенном составе с участием делегаций . В декабре наши страны отмечают юбилей установления дипломатических отношений — 55 лет. Хотя стоит отметить, что еще в 1992 году российское посольство было закрыто и пока наши интересы в Экваториальной Гвинее представляет диппредставительство в Камеруне . Тем не менее ранее Владимир Путин обещал, что посольство РФ в Экваториальной Гвинее возобновит свою работу в ближайшее время . И не исключено, что в закрытом режиме лидеры двух стран затронули эту тему.

— У нас много пересекающихся взаимных интересов , отношения России с Африкой развиваются весьма интенсивно, об этом говорят и результаты саммита «Россия – Африка» летом этого года в Санкт-Петербурге , мы очень рады тому, что у нас восстанавливаются и развиваются отношения с африканским континентом, — подчеркнул Путин.

Мбасого поблагодарил своего российского коллегу за теплый прием и пригласил президента посетить Экваториальную Гвинею.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Хочу отметить роль России в мире , поскольку мы видим, что существует желание проводить политику, которая приведет к усилению безопасности в противовес санкциям определенных государств , — подчеркнул африканский политик.

Он также заявил о намерении укрепить сотрудничество двух стран в области обороны . К слову, Россия и Экваториальная Гвинея давно взаимодействуют в этой сфере. Еще в 2011 году стороны подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а также сформировали соответствующую комиссию по ВТС.

— Экваториальная Гвинея последовательно развивает военно-морской флот, моряки проходят подготовку в России . Страна контролирует часть акватории Гвинейского залива, значительно превышающую ее по площади, и сталкивается с рядом системных вызовов безопасности, такими как пиратство, — сказал «Известиям» директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

При этом республика развивает сотрудничество в военно-технической сфере не только с Россией, но и с другими странами, к примеру — с Китаем, отметил он. Москве, в свою очередь, также выгодно налаживание подобной работы с африканским партнером. Как уточнил Андрей Маслов, Россия заинтересована в безопасности своего судоходства в Гвинейском заливе, в том числе потому, что наращивает поставки в регион зерна и энергоносителей .

Каковы перспективы развития отношений между странами

Сейчас наблюдается серьезный интерес российских компаний к работе в Африке , в том числе в Экваториальной Гвинее, заметил Владимир Путин. В частности, есть потенциал в сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. В 90-е годы Экваториальную Гвинею считали одной из самых быстрорастущих экономик Африки — страна даже вошла в ОПЕК из-за найденных крупных там запасов нефти и природного газа. Это в целом позволило ей выйти среди стран Субсахарской Африки на третью позицию по размерам экспорта нефти. Однако, если в пик добычи на сутки приходилось 321,7 тыс. баррелей, то сейчас запасы сильно истощаются — в минувшем сентябре Экваториальная Гвинея добывала по 55 тыс. баррелей нефти в день.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Экономика африканской страны сегодня в целом оставляет желать лучшего . По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в нынешнем году Экваториальная Гвинея, численность населения которой достигает 1,7 млн, может зафиксировать самое значительное падение ВВП среди всех стран Африки южнее Сахары — минус 6,2%.

Отношения РФ с Экваториальной Гвинеей де-факто только начинают развиваться , несмотря на заключенные ранее соглашения в разных областях. К примеру, товарооборот за последние 20 лет не имеет никакой динамики , подчеркнул в беседе с «Известиями» программный координатор Российского совета по международным делам, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин. По его словам, стороны на встрече, возможно, затронули сотрудничество в вопросах здравоохранения и образования, потому что в РФ уже проходят обучение студенты из Экваториальной Гвинеи.

Кроме того, наверняка, обсуждалась и международная повестка, в частности, недавние события в Габоне , где 30 августа произошел госпереворот, считает эксперт. Примечательно, что тогда Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) его осудило. Теодоро Обианг Нгема Мбасого — глава председательствующей в блоке страны — сперва стоял «во главе» фронта против переворота, а спустя некоторое время первым встретился с новым лидером Габона и начал процесс примирения с новыми властями республики.

Разумеется, приезд президента африканской страны интересен с точки зрения того, что

Фото: REUTERS/Max Rossi

сейчас председатель в ЭСГЦА . Хотя Никита Панин обращает внимание на то ,что этот блок на фоне других субрегиональных объединений представляет довольно слабую структуру из-за разных подходов стран Центральной Африки к вопросам международной повестки, дальнейшего экономического развития и даже к такой теме как безопасность окружающей среды.

— На данном этапе, к сожалению, страны Центральной Африки — не передовой субрегион для внешнеполитических усилий России на континенте . За исключением, наверное, разве что ЦАР. Именно эта страна стала одним из государств, куда мы безвозмездно решили поставлять зерно, с другими странами этого региона у нас отношения не очень плотные, — заключил Никита Панин.