Реклама
Прямой эфир
Мир
В США допустили потерю Украиной еще до 30% территорий
Мир
Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков
Экономика
В Минстрое решили разобраться с ценообразованием на квартиры
Общество
В Волгоградской области начала действовать секта во главе с «царем»
Мир
Пассажиров задержанного на 14 часов рейса с Кубы в Москву пустили в самолет
Политика
Путин и Лукашенко обсудили продвижение союзной интеграции
Туризм
В Таиланде начал действовать безвизовый режим для граждан РФ до 90 дней
Политика
Песков прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию
Мир
В ЦАХАЛ ответили на обвинения в военных преступлениях в секторе Газа
Мир
Первые иностранцы начали покидать сектор Газа через границу с Египтом
Экономика
ФАС возбудила дело против Альфа-банка за недостоверную рекламу
Армия
Шойгу сообщил об активном продвижении войск РФ на Украине
Мир
Макрон прибыл с визитом в Казахстан

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» в среду, 1 ноября.

Позднее на сайте Кремля сообщили, что главы государств обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия и продвижение союзной интеграции. Они также подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдут 23 ноября в Минске.

«Два государства, но Отечество у нас общее»
Лукашенко рассказал о причинах включиться в переговоры с Пригожиным и раскрыл их подробности

7 октября также состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко. Лидеры стран обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу. Кроме того, Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.

Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что тношения двух стран развиваются стабильно и надежно.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023