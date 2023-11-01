Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» в среду, 1 ноября.

Позднее на сайте Кремля сообщили, что главы государств обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия и продвижение союзной интеграции. Они также подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили подготовку к предстоящему заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое пройдут 23 ноября в Минске.

7 октября также состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко. Лидеры стран обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку на ближайшую перспективу. Кроме того, Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения.

Предыдущие очные переговоры прошли в Сочи 15 сентября. Лидеры обсуждали международную повестку и региональную проблематику, а также совместные задачи в экономике, в частности в промышленности и сельском хозяйстве. В ходе них Путин заявил, что тношения двух стран развиваются стабильно и надежно.