Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ размещен 2 ноября на официальном портале правовой информации.

Новые нормы закрепляют внесудебный порядок блокировки сайтов, которые агитируют собирать средства для противников РФ в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, а также о возможных способах такого финансирования.

Инициатива вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Генеральный прокурор РФ и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.

Как отмечается, необходимость принятия закона была связана с тем, что за время проведения спецоперации были установлены факты распространении информации с предложениями о финансировании украинской армии. В сопроводительных материалах уточняется, что размещение данных сведений угрожает безопасности страны и требует принятия мер по блокировке таких ресурсов.

Кроме того, будут блокироваться и сайты с информацией о пожертвовании на религиозные обряды, если организация не имеет на это права.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее, 3 октября, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что Роскомнадзор планирует выпустить в 2024 году приказ, согласно которому работа всех VPN-сервисов в магазинах приложений Play Market и AppStore будет остановлена в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.