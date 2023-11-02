Путин встретился в Москве с президентом Экваториальной Гвинеи

Президент РФ Владимир Путин провел 2 ноября в Москве встречу с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который в четверг прибыл в Россию с официальным визитом.

«У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон», — сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что в этом году дипломатическим отношениям двух стран исполняется 55 лет. Помимо этого, в России Мбасого знают как надежного друга, добавил Путин.

Данную встречу в Кремле анонсировали накануне. Сообщалось, что в программе переговоров — состояние и перспективы сотрудничества двух стран в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

До переговоров с Путиным 2 ноября лидер африканской страны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, почтив память павших в Великой Отечественной войне.

В июле в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка. По его итогам Путин назвал особенностью современных стран Африки стремление к развитию отраслей и производств, так как на континенте, несмотря на огромный потенциал, немало сложностей.

Он отметил заинтересованность у африканской стороны не просто в зерне или ресурсах, а в развитии отраслей, техники и предприятий. Страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, закупают оружие, учатся военному делу, добавил президент.