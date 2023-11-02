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Путин рассказал об обсуждении с президентом Гвинеи двусторонних отношений

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин сообщил, что за час переговоров обсудил с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого двусторонние отношения и региональную повестку.

«Сейчас с господином президентом с глазу на глаз почти час проговорили, пообсуждали наши двусторонние отношения и региональную повестку», — отметил он по итогам переговоров 2 ноября.

Глава государства констатировал, что интерес российских компаний к работе в Африке, в том числе в Экваториальной Гвинее, очень серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности в регион большие, и прежде всего они связаны с добычей полезных ископаемых, добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин провел в Москве встречу с лидером Экваториальной Гвинеи, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Путин отметил, что у отношений России и Гвинеи хорошие перспективы. Он также сообщил, что в этом году дипломатическим отношениям двух стран исполняется 55 лет. Помимо этого, в России Мбасого знают как надежного друга, добавил президент РФ.

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До переговоров с Путиным 2 ноября лидер африканской страны возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, почтив память павших в Великой Отечественной войне.

Встречу двух лидеров в Кремле анонсировали за день до ее начала. Сообщалось, что в программе переговоров — состояние и перспективы сотрудничества двух стран в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

В июле в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия – Африка. По его итогам Путин назвал особенностью современных стран Африки стремление к развитию отраслей и производств, так как на континенте, несмотря на огромный потенциал, немало сложностей.

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