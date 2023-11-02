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Температура воздуха в Москве побила суточный рекорд 1942 года

Лидер Экваториальной Гвинеи возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого 2 ноября возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Поправив ленты на венке, глава африканской страны почтил память воинов, павших в Великой Отечественной войне.

В четверг Владимир Путин проведет переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи, прибывшим в Москву с официальным визитом.

Стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества двух стран в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

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Уже к 2026 году он может составить до $40 млрд

В июле в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка. По его итогам Путин назвал особенностью современных стран Африки стремление к развитию отраслей и производств, так как на континенте, несмотря на огромный потенциал, немало сложностей.

По его словам, заинтересованность у африканской стороны не просто в зерне или ресурсах, а в развитии отраслей, техники, предприятий.

Страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, закупают оружие, учатся военному делу, добавил президент.

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