Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Экваториальной Гвинеи

Президент РФ Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

«2 ноября пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом», — отмечается в сообщении.

В программе переговоров лидеров — состояние и перспективы сотрудничества двух стран в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

В июле в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка. По его итогам Путин назвал особенностью современных стран Африки стремление к развитию отраслей и производств, так как на континенте, несмотря на огромный потенциал, немало сложностей.

По его словам, заинтересованность у африканской стороны не просто в зерне или ресурсах, но в развитии отраслей, техники, предприятий.

Страны Африки уже активно работают с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, закупают оружие, учатся военному делу, добавил президент.