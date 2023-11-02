Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Документ был опубликован в четверг, 2 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю считать целесообразным создание автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Задачами центра называются сохранение и защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и культуры, а также реализация общественно значимых проектов.

Главой новой организации назначена историк Елена Малышева, следует из документа. Там же указывается, что центр будет зарегистрирован в течение месяца, его учредителем выступит Управление делами президента РФ.

Проект Национального центра исторической памяти обсуждался еще в начале сентября 2023 года на заседании оргкомитета «Победа». Президент тогда активно поддержал создание такого учреждения и призвал к началу работ над ним. В конце сентября Путин поручил правительству и администрации президента определить порядок и источники финансирования центра.