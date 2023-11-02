В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ

В нескольких российских банках «Известиям» 2 ноября заявили, что направленные против них новые антироссийские санкции никак не повлияют на работу финансовых организаций.

«Мы считаем, что это событие никак не повлияет на работу Абсолют Банка. Бизнес-модели мы давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия, так что никакого негативного влияния на работу банка в этой связи не предвидим, поскольку такие события в экономике стали рядовыми. Как показывает практика, все банки, ранее попавшие под санкции, продолжают стабильно работать», — отметили в кредитной организации, уточнив, что давно были готовы к тому, что могут попасть в санкционный список.

В свою очередь, председатель правления Хоум Банка Александр Скабара также отметил, что внесение в санкционный список никак не отразится на бизнесе.

«Мы российский банк, наша бизнес-модель ориентирована на внутренний рынок, поэтому мы не ожидаем никакого негативного влияния на нашу деятельность», — сказал он.

В банке «Русский стандарт» уточнили, что сервисы финансовой организации работают в обычном режиме.

«Как обычно, работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты. Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2—3 ноября за границей будет возвращена). На территории РФ карта UnionPay продолжит работать», — объяснили там.

Кроме того, в банке напомнили, что карты платежной системы «Мир» работают в некоторых зарубежных странах как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков.

«Объявленные США санкции в отношении Почта Банка не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. Банк работает на территории Российской Федерации и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Наша сеть насчитывает около 25 тыс. точек во всех регионах, включая малые и удаленные населенные пункты. Поэтому банк продолжит работать в обычном режиме, а клиенты никак не почувствуют на себе влияния ограничительных мер», — отметили в Почта Банке.

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин рассказал «Известиям», что банков попадание в санкционный список приведет к тому, что они будут отключены от всех коррсчетов американских и европейских крупных банков и будут использовать альтернативные схемы платежей: либо через страны СНГ, либо через дружественные страны.

«На практике это означает, что упомянутые в списке банки потеряют доступ к платежам через систему Swift, а также не смогут взаимодействовать с клиринговыми банками, сопровождающими платежи в долларах и евро. Использование карт, выпущенных такими банками за рубежом (в том числе системы Union Pay) станет невозможным. Что касается внутренних платежей, а также расчетов с использованием валют дружественных стран, изменений не произойдет. Скорее всего эти банки усилят взаиморасчеты в китайских юанях», — также сказал директор Навигатор Принципал Инвесторз (Navigator Principal Investors) Кайл Шостак.

Ранее в этот день сообщалось, что США расширили санкционный список, связанный с РФ. Под рестрикции попали десятки физических и юридических лиц РФ. Так, санкции коснулись нескольких крупных российских банков и компаний, а также военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

При этом 8 августа заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов рассказал «Известиям», что, когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Подобные рестрикции неэффективны, подчеркнул он.