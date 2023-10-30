Полковник Макгрегор предрек уничтожение Израиля из-за действий США

Своими действиями США могут обострить палестино-израильский конфликт до крупной войны, которая приведет к уничтожению Израиля. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Есть все предпосылки для очень крупной войны. Мы (США. — Ред.) обостряем ситуацию по всем направлениям. Похоже, мы считаем, что повышение ставок работает. Мы попробовали это на Украине. Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт. — Ред.) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Макгрегор добавил, что напряженные отношения США с некоторыми государствами на Ближнем Востоке могут привести к катастрофическим последствиям в данной ситуации.

29 октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что в Соединенных Штатах Америки уже на следующей неделе могут рассмотреть законопроект о выделении финансовой помощи Израилю. Он добавил, что вопрос финансовой помощи Израилю имеет статут чрезвычайной важности.

Также в этот день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают постепенно расширять масштабы военной операции в секторе Газа, направленной против палестинского движения ХАМАС.

По информации портала Axios, администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе. По словам источников портала, спецслужбы еврейского государства предполагают увеличение интенсивности атак группировки «Хезболла» из Ливана, поддерживаемой Ираном. Уточняется, что это может произойти из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Накануне, 28 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Он отметил, что Соединенным Штатам следует решить, хочет ли он обострения войны.

До этого, 22 октября, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона отреагировать в случае обострения ситуации в регионе со стороны проиранских группировок.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.