Законопроект о поддержке Израиля рассмотрят в конгрессе США на следующей неделе

В Соединенных Штатах Америки уже на следующей неделе могут рассмотреть законопроект о выделении финансовой помощи Израилю. Об этом заявил 29 октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

«Мы собираемся представить отдельный законопроект о финансовой помощи Израилю на грядущей неделе в палате представителей. Я знаю, что наши коллеги-республиканцы в сенате планируют идентичный шаг», — сказал он.

Джонсон добавил, что вопрос финансовой помощи Израилю имеет статут чрезвычайной важности.

Ранее в этот день пресс-служба Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден в ходе очередных телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию в секторе Газа, приоритетность защиты мирного населения и необходимость усиления потока гуманитарной помощи для гражданских лиц. Американский и израильский лидеры обсудили усилия по освобождению заложников, которых может удерживать палестинское движение ХАМАС.

Также 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные продолжают постепенно расширять масштабы военной операции в секторе Газа, направленной против палестинского движения ХАМАС. Накануне Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

Администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе, добавили СМИ.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.