Байден и Нетаньяху обсудили защиту мирного населения Газы и усиление гумпомощи

Президент США Джо Байден в ходе очередных телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию в секторе Газа, приоритетность защиты мирного населения и необходимость усиления потока гуманитарной помощи для гражданских лиц. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Белого дома в распространенном заявлении.

«Президент [США] подтвердил, что Израиль имеет полное право и ответственность на защиту своих граждан от терроризма, и подчеркнул необходимость делать это в соответствии с международным гуманитарным правом, в котором защита гражданских лиц является приоритетной задачей», — отмечается в документе.

Кроме того, американский и израильский лидеры обсудили усилия по освобождению заложников, которых может удерживать палестинское движение ХАМАС. Байден также указал на необходимость «немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе».

Ранее в этот день сообщалось, что Нетаньяху и Байден провели телефонные переговоры по конфликту на Ближнем Востоке. Позднее эту информацию подтвердили в Белом доме.

Накануне, 28 октября, Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

28 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

25 октября американская газета The Wall Street Journal (WSJ)написала, что Израиль согласился на просьбу США отложить наземную операцию, чтобы те успели перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) в регион для защиты американских войск.

Байден, в свою очередь, заявил, что не требовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отсрочить начало военной операции в Газе, а только призвал прежде всего вызволить находящихся у боевиков движения ХАМАС заложников. Кроме того, американский лидер заявил, что он «не доверяет» цифрам потерь среди гражданского населения, представленным палестинцами.

Министерство обороны США 25 октября выразило намерение отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», которые способны перехватывать ракеты малой дальности.

24 октября Пентагон подтвердил отправку в Израиль военных США в качестве советников. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что советником в Израиль был направлен генерал морской пехоты США Джеймс Глинн, участвовавший в операциях против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.