Стало известно о подготовке США к расширению конфликта на Ближнем Востоке

Администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе. Об этом пишет Axios в воскресенье, 29 октября.

Источники портала отмечают, что высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают тревожную перспективу региональной эскалации конфликта. Как указано, об этом говорили по телефону 27 октября глава минобороны США Ллойд Остин и израильский коллега Йоав Галант.

По словам источников портала, спецслужбы еврейского государства предполагают увеличение интенсивности атак группировки «Хезболла» из Ливана, поддерживаемой Ираном. Уточняется, что это может произойти из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Портал сообщает, что израильские чиновники считают, что «Хезболла» попытается спровоцировать эскалацию, но не довести ее до полномасштабного конфликта. Однако собеседники отметили, что это может «легко может выйти из-под контроля».

Накануне, 28 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Он отметил, что Соединенным Штатам следует решить, хочет ли он обострения войны. По его словам, Иран не отправлял войска в Сирию или другие части региона, однако операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия.

Также недавно участились атаки на американские базы на Ближнем Востоке на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали еврейское государство. Так, 28 октября Пентагон сообщил, что американские военные базы за последние 10 дней подверглись 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.

22 октября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона отреагировать в случае обострения ситуации в регионе со стороны проиранских группировок.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.