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В Армии Израиля заявили о расширении масштабов операции в секторе Газа

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Израильские военные продолжают постепенно расширять масштабы военной операции в секторе Газа, направленной против палестинского движения ХАМАС, заявил 29 октября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

«Мы продолжаем расширять операцию постепенно, в соответствии с планами, чтобы достичь поставленных перед нами целей», — сказал он.

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Ранее в этот же день представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что дополнительные силы израильской армии в результате ночных маневров закрепились в секторе Газа и в настоящее время расширяют наземные операции. В анклаве удерживается 230 заложников, их семьи уведомлены об этом, добавил он. В ЦАХАЛ также сообщили, что за сутки израильская армия атаковала 450 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Также 29 октября СМИ написали, что администрация американского президента Джо Байдена готовится к расширению конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа на весь Ближний Восток, а также уделяет особое внимание защите своих военных в регионе. Источники Axios отмечают, что высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают тревожную перспективу региональной эскалации конфликта.

Накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что новые фронты будут созданы против США, если они продолжат оказывать поддержку Израилю. Он отметил, что Соединенным Штатам Америки следует решить, хочет ли он обострения конфликта.

7 октября палестинское движение подвергло территорию еврейского государства массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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