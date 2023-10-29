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Армия Израиля нанесла удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа за сутки

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 объектов движения ХАМАС в секторе Газа, израильские военные продолжают расширять наземные операции. Об этом сообщается на сайте израильской армии в воскресенье, 29 октября.

«За минувшие сутки военные самолеты ЦАХАЛ атаковали более 450 военных объектов ХАМАС на всей территории сектора Газа. Среди атакованных целей были военные штабы, наблюдательные пункты и противотанковые огневые позиции террористической организации», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в рамках расширения деятельности сухопутных войск сводные боевые группы «атаковали отряды террористов, пытавшихся атаковать силы и отряды, планировавшие применение противотанковых средств, а также наводили авиацию на цели с земли».

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Ранее в воскресенье журналист «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся в секторе Газа, рассказал, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых с начала эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, она началась с отключения всех телекоммуникаций и интернета в Газе, из-за чего люди не могли связаться со своими родными и узнать о бомбардировках. Исбаита рассказал, что после объявления премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о начале второго этапа войны произошли крупные столкновения израильской армии с боевиками в секторе Газа.

Нетаньяху объявил о втором этапе войны накануне, 28 октября. Он назвал его целями уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в Газе. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что анклав был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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