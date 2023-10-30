Толпа устроила беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное

Вечером 29 октября несколько тысяч человек устроили беспорядки у аэропорта Махачкалы. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет. По последним данным дагестанского минздрава, более 20 человек пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Подробнее о произошедшем — в материале «Известий».

Что произошло?

Участники беспорядков приехали к аэропорту Махачкалы с антиизраильскими плакатами, они скандировали лозунги в поддержку Палестины. По словам корреспондента «Известий» Мурада Магомедова, участники беспорядков хотели увидеть беженцев из Израиля, которые прилетели на самолете регулярного рейса в Махачкалу. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Затем люди прорвались на крышу международного терминала, сломали забор и прошли на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Отмечалось, что участники беспорядков заблокировали работу аэропорта.

По распоряжению Росавиации, рейсы на прилет в аэропорт Махачкалы перенаправлены в Минеральные Воды и Владикавказ. Также было отложено выполнение рейсов авиакомпаний Red Wings и «Победа» в Москву и Сургут. Сам аэропорт временно закрыли на прилет и вылет.

В результате беспорядков пострадали люди

В минздраве Дагестана заявили, что более 20 человек получили ранения в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы. Отмечается, что 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно, еще 10 пострадавшим оказывают помощь медики республиканских стационаров.

По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелой. Среди них есть как гражданские, так и полицейские. Уточняется, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Аэродром удалось освободить

Позднее Росавиация сообщила, что правоохранительные органы освободили аэродром в Махачкале от участников беспорядков.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», для разгона участвующих в беспорядках силовики применили слезоточивый газ.

Реакция властей

В ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»).

В ведомстве также напомнили о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы. Отмечалось, что все участвующие в беспорядках будут задержаны и привлечены к ответственности.

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он назвал происходящее грубым нарушением закона.

«То, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!» — написал он в Telegram-канале.

В правительстве республики также сообщили о создании оперштаба, которым руководит Меликов. Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности. В оперштабе отметили, что работа аэропорта будет восстановлена после проведения проверочных и восстановительных мероприятий. Кроме того, правительство объявило, что перешло на круглосуточный режим работы.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов указал на то, что нельзя распространять панические настроения. Он призвал не допустить дестабилизации ситуации в Дагестане.

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовного дела.