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В Дагестане создали оперштаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Дагестане создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в правительстве республики.

«Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов, который в эти минуты определяет задачи и действия членов штаба», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время состоится экстренное заседание оперштаба с руководством органов власти.

«Прямо сейчас руководитель региона ставит задачи перед должностными лицами. На месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств», — добавили в пресс-службе.

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Ранее в этот день начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

«Росавиация» сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц. Самолеты, которые должны были совершить посадку, перенаправлены на запасные аэродромы. Позднее в ведомстве сообщили, что до нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов авиакомпаний Red Wings и «Победа» в Москву и Сургут. Также рейсы на прилет в аэропорт Махачкалы перенаправлены в Минеральные Воды и Владикавказ.

Как указало Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Также ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», был применен слезоточивый газ.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.

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