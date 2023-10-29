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Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье, 29 октября, призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.

С обращением он выступил после прошедших накануне несанкционированных акций в поддержку Палестины в Махачкале и Хасавюрте.

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто <…> пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране. События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример», — написал Меликов в воем Telegram-канале.

По его словам, для организации провокаций экстремистские ресурсы, руководимые врагами России, «далекими от Дагестана и уж тем более от ислама», распространили воинственные призывы, на которые откликнулись некоторые жители республики.

При этом Меликов подчеркнул оперативность и профессионализм сотрудников регионального МВД и муниципальных властей, «благодаря которым удалось быстро исправить возникшее недоразумение». После их грамотных разъяснений все мирно разошлись по домам, добавил глава Дагестана.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество», — заключил он.

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Ранее, 25 октября, на попытки заинтересованных сил ослабить и расколоть общество РФ указал и российский лидер Владимир Путин. По его словам, Западу необходимо, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно так или иначе связаны с Россией и били по ее обществу. Для этого, добавил Путин, на Западе будут продолжать использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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