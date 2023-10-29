В аэропорту Махачкалы толпа прорвалась на поле и окружила самолет
Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу в Махачкале и окружила самолет. Об этом 29 октября сообщает корреспондент «Известий».
На кадрах видно, как люди окружают сразу несколько воздушных судов, в которых находятся пассажиры. Толпа блокирует работу аэропорта.
Ранее в этот день начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.
Также 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.