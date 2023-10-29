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МВД предупредило об ответственности за нарушение общественного порядка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы. Как сообщили в ведомстве 29 октября, все участвующие в беспорядках будут задержаны и привлечены к ответственности.

«В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта Уйташ города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в Telegram-канале МВД по региону.

Предупреждается, что участники будут привлекаться по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

В ведомстве также напомнили, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции согласно ст. 19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или административный арест до 15 суток. А попытки применения насилия к представителям органов правопорядка могут повлечь уголовную ответственность.

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В ведомстве также сообщили, что следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Уточняется, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек начались ранее в этот день. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По словам корреспондента, участники беспорядков хотят увидеть беженцев из Израиля, которые прилетели в Махачкалу.

Позже участники беспорядков прорвались на крышу международного терминала, сломали забор и прошли на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Они окружили несколько самолетов с беженцами, прилетевшими регулярным рейсом из Израиля.

В «Росавиации» на фоне проникновения неизвестных лиц в аэропорт приняли решение о временном закрытии воздушной гавани для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

До этого, 28 октября, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.

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