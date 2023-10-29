Участники беспорядков в Махачкале забрались на крышу терминала аэропорта

Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы прорвались на крышу международного терминала, сломали забор и прошли на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом 29 октября сообщает находящийся на месте событий корреспондент «Известий».

До этого толпа людей прорвалась на ВПП и начала окружать сразу несколько воздушных судов, в которых находятся пассажиры — беженцы, прилетевшие из Израиля. Участники беспорядков блокируют работу аэропорта. Толпа у входа в терминал также не расходится, протестующие кричат и скандируют лозунги. Раздаются крики «Аллаху акбар».

Ранее в этот день сообщалось, что начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал, что участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По словам корреспондента, участники беспорядков хотят увидеть беженцев из Израиля, которые прилетели на самолете регулярного рейса в Махачкалу.

До этого, 28 октября, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.