Уголовное дело возбуждено после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Уголовное дело возбуждено после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом 29 октября сообщает главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Ранее в этот день начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Ранее 29 октября глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.