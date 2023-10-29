«Росавиация» сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы из-за беспорядков

В связи с проникновением неизвестных лиц в аэропорт Махачкалы принято решение о временном закрытии воздушной гавани для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Об этом 29 октября сообщили в «Росавиации».

Отмечается, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил находящийся на месте событий корреспондент «Известий», участники беспорядков в аэропорту Махачкалы прорвались на крышу международного терминала, сломали забор и прошли на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Они окружили несколько самолетов с беженцами, прилетевшими регулярным рейсом из Израиля.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек начались ранее в этот день. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал, что участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По словам корреспондента, участники беспорядков хотят увидеть беженцев из Израиля, которые прилетели в Махачкалу.

До этого, 28 октября, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.