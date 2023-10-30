Правительство Дагестана перешло на крулосуточный режим

Правительство Дагестана 29 октября объявило в Telegram-канале, что перешло на круглосуточный режим работы.

«Силы всех ведомств мобилизованы. <...> нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы — это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республики», — приводится заявление председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Ранее в этот день сообщалось, что в Дагестане создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы. Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов. Председатель правительства республики назначен провести заседание.

29 октября начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта. После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц. Самолеты, которые должны были совершить посадку, перенаправлены на запасные аэродромы. Позднее в ведомстве сообщили, что до нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов авиакомпаний Red Wings и «Победа» в Москву и Сургут. Также рейсы на прилет в аэропорт Махачкалы перенаправлены в Минеральные Воды и Владикавказ.

Как указало Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Также ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», был применен слезоточивый газ.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.