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Зашли на посадку: что грозит организаторам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Силовики уже пообещали найти всех участников инцидента с помощью системы распознавания лиц
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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От восьми до 15 лет лишения свободы могут получить организаторы массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, а их участники — отвечать по статьям о попытках применения насилия в отношении полиции и разжигании ненависти, сообщили вечером 29 октября в СК по Дагестану и в УМВД по СКФО. Как передавал корреспондент «Известий» с места событий, полиция призывала собравшихся сохранять порядок, однако толпа сломала входные двери и прорвалась внутрь здания. Досталось и патрульным автомобилям полиции, прибывшим к аэропорту. Поводом для сбора, по данным ряда Telegram-каналов, стало прибытие в Махачкалу самолета из Тель-Авива — в нем якобы находились беженцы из Израиля. В итоге воздушную гавань пришлось на время закрыть для прилета и отправления рейсов.

Собрались «встречающие»

Агрессивная толпа начала собираться возле аэропорта Уйташ вечером в воскресенье 29 октября. Люди приходили с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. Как сообщал корреспондент «Известий» с места событий, полиция призывала собравшихся сохранять порядок, однако толпа смогла прорваться внутрь здания и даже выйти на летное поле. По словам очевидцев, в беспорядках приняли участие до нескольких тысяч человек — причем в толпе были замечены женщины и дети.

Часть толпы проникла в здание терминала аэропорта, сломав двери. На просьбы сотрудников полиции разойтись собравшиеся никак не реагировали, а перекрывали дороги и раскачивали припаркованные рядом автомобили. Позже на территорию аэропорта прибыли дополнительные силы правоохранительных органов, для разгона собравшихся был пущен слезоточивый газ. На месте дежурят кареты скорой помощи, передает корреспондент «Известий». По его данным, несколько человек с легкими травмами доставили в больницу.

Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В итоге, уточнил корреспондент «Известий», прорвавшиеся в здание аэропорта люди не смогли выйти на улицу и скрыться — сотрудники правоохранительных органов заблокировали выходы. Остальные собравшиеся вскоре начали расходиться.

Из-за сложившейся ситуации выход пассажиров с других рейсов пришлось задержать, рассказали очевидцы. Так, основатель сети магазинов мужской одежды Yanikov Рашид Яников сообщал в своем аккаунте в соцсети, что из прилетевшего из Дубая самолета люди не могли выйти больше 50 минут.

В настоящее время аэропорт временно закрыли, заявили в Росавиации.

«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении ведомства.

Реакция

СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье 212 УК, предусматривающей наказание за организацию массовых беспорядков. За совершение данного преступления предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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В МВД России по СКФО напомнили о недопустимости проведения несогласованных акций и предупредили об ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции, за попытки применения насилия и разжигание межнациональной розни.

Аэропорт
Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

— Все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ, — заявили в полиции.

Там также предупредили, что на территории аэропорта работают камеры видеонаблюдения, а потому личности всех участников беспорядков будут установлены.

— Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям, — добавили в МВД.

К жителям Дагестана обратилось правительство республики. Власти призвали людей с пониманием отнестись к ситуации в мире и заверили, что РФ и международные организации делают всё возможное для прекращения огня на Ближнем Востоке.

«Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта», — говорится в заявлении пресс-службы правительства в соцсетях.

Вечером 29 октября власти попросили жителей ограничить движение по трассе Махачкала – Каспийск и призвали не поддаваться на провокации и «не создавать в обществе панические настроения». В правительстве заверили, что понимают, что оставаться в стороне от происходящего в секторе Газа нелегко.

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Ситуацию в махачкалинском аэропорту прокомментировал главный раввин России Берл Лазар. По его словам, отношения между разными народами, культурами и конфессиями в России всегда строились на принципах взаимного уважения.

Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. И произошли эти события не случайно, им предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях, — сказал он. — Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослепленных ненавистью экстремистов получат жесткий отпор со стороны правоохранительных органов.

В этот же день в республике был создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в правительстве Дагестана. «Руководит штабом глава Дагестана Сергей Меликов, который в эти минуты определяет задачи и действия членов штаба», — говорится в сообщении.

Действия тех, кто 29 октября собрался в махачкалинском аэропорту, Меликов назвал грубым нарушением закона.

Ситуацию прокомментировал и глава Северной Осетии Сергей Меняйло, назвавший происходящее провокацией.

— Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей, — заявил глава республики. — Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику. Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!

Прокуратура республики Дагестан поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту.

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