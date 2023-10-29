Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы

Беспорядки проходят у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины.

«Приехали мужчины, женщины, дети из соседних сел, городов и районов», — указал корреспондент.

В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

Правоохранители пытаются успокоить толпу и разойтись. Однако люди совершают противозаконные действия: перекрывают дороги и раскачивают автомобили.

По словам корреспондента, правоохранители сделали несколько выстрелов в воздух, когда люди пытались напасть на патрульный автомобиль.

Ранее в этот день глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.