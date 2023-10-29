Правительство Дагестана заявило о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Правительство Республики Дагестан сообщило 29 октября, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики.

«Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта», — отметили в пресс-службе правительства в Telegram-канале.

По информации «Известий», для разгона участвующих в беспорядках силовики применили слезоточивый газ.

Ранее в этот день начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщило, что после начавшихся беспорядков возбудили уголовное дело по ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»).

Также ведомство предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

По данным «Росавиации», принято решение о временном закрытии воздушной гавани для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет.