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Росавиация сообщила об освобождении аэродрома в Махачкале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Росавиация 29 октября сообщила, что правоохранительные органы освободили аэродром в Махачкале от участников беспорядков.

«На 22:20 мск, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан», — говорится в Telegram-канале Росавиации.

По предварительной информации, согласно NOTAM (извещение летному составу), аэропорт Махачкалы будет закрыт на прием воздушных судов до 02:59 мск 6 ноября, уточнили в Росавиации.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко рассказал «Известиям», что аэропорт закрыт только на прием воздушных судов. Ситуация с вылетом двух задержанных рейсов сейчас решается, добавил он.

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Ранее в этот день начались беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандируют лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц. Самолеты, которые должны были совершить посадку, перенаправлены на запасные аэродромы.

Как указало Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Также ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», был применен слезоточивый газ. Отмечается, что создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту, которым руководит глава Дагестана Сергей Меликов.

Меликов призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.

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