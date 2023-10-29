Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дела о беспорядках

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее в этот день главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу указало, что после начавшихся беспорядков в аэропорту Махачкалы возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.

Также в МВД предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы.

Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация с беспорядками в аэропорту Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовики. По информации «Известий», был применен слезоточивый газ. Отмечается, что создан оперативный штаб из-за беспорядков в аэропорту, которым руководит глава Дагестана Сергей Меликов.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы с участием нескольких тысяч человек начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.

Как сообщила «Росавиация», в настоящий момент, благодаря работе правоохранительных органов, аэродром освобожден от участников беспорядков. По предварительной информации, аэропорт Махачкалы будет закрыт на прием воздушных судов до 02:59 мск 6 ноября.