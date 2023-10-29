Число погибших на шахте в Казахстане возросло до 38
Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 38, поиски восьми горняков продолжаются. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщили в МЧС Казахстана.
«Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Авария произошла накануне, 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.
Как заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко горняков низкие. При этом спасательные работы продолжатся.