В МЧС Казахстана заявили о низких шансах найти живыми пропавших шахтеров

Шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко в Караганде горняков низкие, но спасательные работы продолжатся. Об этом 28 октября заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

По последним данным, в результате аварии погибли 33 человека, еще 13 горняков числятся пропавшими без вести.

«Шансы очень низкие, можно сказать. Но мы не теряем надежду, продолжаются поисковые мероприятия. Спасательные работы не будут прекращаться, пока не найдут всех», — приводит «Интерфакс» его заявление на брифинге в субботу.

Авария произошла утром в этот же день. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.