МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 35

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 35. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщило МЧС Казахстана.

«На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров», — говорится в сообщении.

Авария произошла накануне, 28 октября. Известно, что на момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии был взрыв газометана в лаве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

В свою очередь, глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов заявил, что шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко горняков низкие, но спасательные работы продолжатся.