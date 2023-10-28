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Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
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Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВС России перешли от обороны к наступлению на Украине
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над ситуацией на фронте. Об этом 28 октября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной», — сказал он.

Как отметил эксперт, в настоящий момент российская армия начала продвижение вперед, применяя больше танков и бронетехники на открытом пространстве. Аналитик предположил, что на определенных участках ВСУ могут быть окружены.

По его словам, ВСУ уступают в боевых действиях и несут серьезные потери. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского.

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Накануне бывший американский разведчик США Скотт Риттер заявил, что США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. Также он указал, что российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ. Риттер считает, что сейчас ВС РФ могут сделать это с большим размахом, поскольку у ВСУ практически не осталось авиации, а российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) моментально уничтожают оставшиеся истребители.

23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что за последние две–три недели украинская армия понесла многотысячные потери. В Госдуме депутат Швыткин объяснил эти потери ВСУ активной обороной России. Он отметил, что российские подразделения очень успешно используют активную оборону как переламывание противника и уничтожение крупных сил, используя пути маневрирования.

Ранее, 15 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному. Он отметил, что Вооруженные силы РФ улучшают свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках боевых действий, и российская армия об этом знает и реагирует соответствующим образом, добавил глава государства.

13 октября журнал The Spectator рассказал, что российские силы наступают по всей линии фронта. Издание отметило, что украинские боевики потеряли несколько позиций при тяжелых потерях. Также они назвали сложившуюся ситуацию адом.

До этого, 5 октября, Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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