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Экс-разведчик заявил о неспособности США спасти Украину от поражения

Экс-разведчик Риттер: США не могут предотвратить поражение Украины в конфликте
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Фото: REUTERS/Stringer
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США не способны спасти Украину от поражения в конфликте с Россией, заявил 27 октября бывший американский разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Украина проигрывает. Можем ли мы продолжать политику, которая приведет к гибели еще сотни тысяч украинских солдат, — да... Отправлять ВСУ самолеты, чтобы увидеть, как их сбивают в огромном количестве», — сказал Риттер.

По его словам, США не могут эффективно поддерживать даже одну страну, а в особенности одновременно помогать Израилю и Украине.

В то же время российские военные выявили слабые места Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно уничтожают украинскую военную инфраструктуру и системы противовоздушной обороны (ПВО), приводит слова экс-разведчика «Газета.Ru».

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Также 28 октября Риттер заявил, что российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ. Он считает, что сейчас ВС РФ могут сделать это с большим размахом, поскольку у ВСУ практически не осталось авиации, а российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) моментально уничтожают оставшиеся истребители.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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