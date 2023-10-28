Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек
Мир
СМИ сообщили об атаке беспилотников на базу США у месторождения нефти в Сирии
Мир
Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту состоится 30 октября
Мир
В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в Газе
Армия
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Мир
ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа
Мир
Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС
Мир
В США опровергли сообщения об участии своих войск в наземной операции в Газе
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava
Мир
Во Франции назвали встречу Путина и Орбана усилением раскола внутри ЕС
Мир
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
Армия
Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
Сюжет:

ХАМАС выразило готовность к обмену пленными с Израилем

В ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену пленными с Израилем
0
Фото: Global Look Press/Yousef Masoud
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил 28 октября, что боевики готовы заключить соглашение об обмене всех палестинцев в израильских тюрьмах на израильских заложников.

«Мы [ХАМАС] готовы незамедлительно заключить сделку по обмену всех удерживаемых у нас [израильских заложников] на всех палестинских заключенных [в израильских тюрьмах]», — привел слова лидера телеканал Al Hadath.

Время и деньги: чего будет стоить война для израильской экономики
Сколько продлится кризис, никто не знает, но каждый его день оценивается дорого

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Также в этот день ХАМАС в третий раз за субботу сообщило о ракетном обстреле Тель-Авива. Об ударах по городу также заявила группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального движения «Палестинский исламский джихад». Кроме того, ракетные удары наносятся по израильским городам Ашдод и Ашкелон, сообщили там.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере анклава. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023