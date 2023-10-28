ХАМАС выразило готовность к обмену пленными с Израилем

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил 28 октября, что боевики готовы заключить соглашение об обмене всех палестинцев в израильских тюрьмах на израильских заложников.

«Мы [ХАМАС] готовы незамедлительно заключить сделку по обмену всех удерживаемых у нас [израильских заложников] на всех палестинских заключенных [в израильских тюрьмах]», — привел слова лидера телеканал Al Hadath.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

Кроме того, Нетаньяху на встрече с семьями тех, кто удерживается ХАМАС, отметил, что для освобождения удерживаемых членами палестинского движения ХАМАС израильских заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Также в этот день ХАМАС в третий раз за субботу сообщило о ракетном обстреле Тель-Авива. Об ударах по городу также заявила группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального движения «Палестинский исламский джихад». Кроме того, ракетные удары наносятся по израильским городам Ашдод и Ашкелон, сообщили там.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в анклаве. Позже в тот же день ХАМАС сообщило, что сектор Газа был атакован израильской стороной «с суши, моря и воздуха».

28 октября ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли ночью удары по 150 подземным объектам палестинского движения на севере анклава. В свою очередь, ХАМАС заявило, что попытки Армии обороны Израиля наступить по трем направлениям в секторе Газа провалились.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.