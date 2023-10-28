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Боевое крыло ХАМАС заявило о третьем за день ракетном обстреле Тель-Авива

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в третий раз за субботу, 28 октября, сообщило о ракетном обстреле Тель-Авива.

«Бригады [Изз ад-Дина] аль-Кассама» возобновили ракетный обстрел Тель-Авива в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей», — говорится в заявлении в Telegram-канале группировки.

Об ударах по Тель-Авиву также заявила группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся боевым крылом радикального движения «Палестинский исламский джихад». Кроме того, ракетные удары наносятся по израильским городам Ашдод и Ашкелон, сообщили там.

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Ранее 28 октября бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) также заявляли, что обстреливают ракетами Тель-Авив. Они отмечали, что удары осуществляются в ответ «на резню гражданского населения» со стороны Израиля.

Находящийся на месте событий корреспондент «Известий» предоставил кадры из города. На них можно слышать сигналы воздушной тревоги, раздающиеся над Тель-Авивом. На последних секундах видеозаписи слышен громкий хлопок, говорящий, судя по всему, о сработавшей системе противовоздушной обороны (ПВО).

За день до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

Тогда же бригады «Аль-Кассам» заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они заявили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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