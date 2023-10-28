В минсвязи Израиля заявили о разрыве контактов со Starlink

Министерство связи Израиля разрывает все контакты с компанией Starlink из-за решения ее владельца Илона Маска предоставить услуги спутниковой связи международным организациям по оказанию помощи в секторе Газа. Об этом 28 октября заявил глава израильского министерства Шломо Каръи.

«Возможно, Маск пожелает обусловить это решение освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков? Всех из них! До тех пор мой офис разрывает любые связи со Starlink», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Каръи, ХАМАС будет использовать Starlink для террористических действий, поэтому Израиль применит для борьбы с данными действиями все доступные средства.

О поддержке Starlink подключения к международно признанным организациям по оказанию помощи в секторе Газа Маск рассказал на своей странице в X.

Накануне министр связи Палестины заявил о ведении властями анклава переговоров со Starlink по предоставлению услуг для восстановления связи на территории анклава. Он рассказал о подготовке к приобретению ряда установок, на что компания, по его словам, дала положительный ответ. Палестина также ведет переговоры с Египтом для облегчения провоза оборудования Starlink через КПП «Рафах», добавил министр.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Минздрав Палестины 28 октября сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.