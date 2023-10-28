Названы предварительные причины аварии на шахте в Караганде

Причинами аварии на шахте имени Костенко в Караганде могли стать возгорание и взрыв метановоздушной смеси, в результате погибли 33 человека. Об этом 28 октября сообщил журналистам глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

«Предварительная версия говорит о том, что на лаве [шахте] произошло возгорание», — сказал он на брифинге.

Булекпаев отметил, что в результате аварии погибли 33 человека, еще 13 горняков числятся пропавшими без вести.

Первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский пояснил, что возгорание и взрыв метановоздушной смеси могли стать причинами случившегося.

Он подчеркнул, что сила взрыва была настолько большой, что повлияла на выход из строя системы телекоммуникации на западном и восточном блоках. По его словам, под ударную волну протяженностью более 2 км попал не только аварийный участок, но и лава К2 на востоке.

Авария произошла утром в этот же день. В момент ЧП под землей находились 252 шахтеров, из которых более 200 вывели на поверхность. В МЧС Казахстана ранее сообщили о 32 жертвах ЧП и поисках 14 без вести пропавших человек.

В то же время владеющая шахтой компания «АрселорМиттал Темиртау» сообщила о приостановке на сутки работы шахт своего угольного департамента для проверки газовой защиты.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он также прибыл на место ЧП. Помимо этого, президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау», а также оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.