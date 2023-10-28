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Не менее 20 человек погибли после удара Израиля по лагерю в Газе

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Фото: Соцсети
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По меньшей мере 20 человек погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом 28 октября сообщил телеканал «Аль-Джазира».

По его информации, после удара израильской авиации был разрушен один из жилых домов в густонаселенном районе. Помимо этого, известно о раненых, число которых не приводится, также многие находятся под завалами.

Незадолго до этого минздрав Палестины сообщил, что число жертв со стороны сектора Газа с начала эскалации конфликта с Израилем превысило 7,7 тыс. человек, тогда как число пострадавших возросло до 19 734 человек. По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о нанесении авиаударов по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. Накануне вечером военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа, расширив зону наземной деятельности.

22 октября сообщалось, что две мечети в лагере беженцев Джабалия были подвергнуты бомбардировке. За несколько дней до этого МВД Палестины сообщало о ранении при обстреле лагеря нескольких десятков и гибели как минимум 18 человек.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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