МВД Палестины заявило о 18 погибших при обстреле лагеря беженцев в Газе

Как минимум 18 человек погибли в результате обстрела Израилем лагеря беженцев на севере Газы, сообщило 19 октября МВД Палестины.

«Погибли 18 человек и десятки ранены в результате взрыва нескольких домов в окрестностях площади мечети Анвара Азиза в лагере Джабалия», — отмечается в Telegram-канале катарского телеканала Al Jazeera.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот день специальные докладчики ООН отметили, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Израиль отверг все обвинения, заявив, что по госпиталю могла ударить ракета ХАМАС.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Позднее, 9 октября, израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, число жертв со стороны Палестины возросло до 3785 человек, включая 1524 ребенка, 1000 женщин и 120 пожилых людей. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 4229 человек. Число погибших превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.