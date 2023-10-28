Военные Израиля зашли в северную часть сектора Газа и расширили зону операции

Военные Израиля вечером 27 октября зашли в северную часть сектора Газа, расширив зону наземной деятельности. Об этом сообщил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге в субботу, 28 октября, пишет The Times of Israel.

«В этой деятельности участвуют пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения в сочетании с интенсивным огнем», — сказал он, добавив, что потерь среди израильских военнослужащих нет.

Хагари сообщил также, что истребители Израиля нанесли удар по командующему морскими силами движения ХАМАС в городе Газа.

«В результате совместной разведывательной работы ВМФ, ВВС, Аммана и ШАБАК ЦАХАЛ с помощью истребителей ликвидировал Ратаба Абу Цайбана, командующего военно-морской бригадой Газы», — указал представитель израильской армии.

Хагари добавил, что ЦАХАЛ продолжает проводить очень масштабные массированные атаки, дополняет «Газета.Ru».

«Войска всё еще находятся в поле и продолжают войну. Устранение командиров позволит бороться с ослабленным движением ХАМАС», — сказал он.

В то же время, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление ХАМАС сообщает, что наземное наступление Израиля в сектор Газа с трех направлений провалилось.

В ночь на 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной за все время конфликта бомбардировке со стороны Израиля, а на север региона вошли танки Оборонительной армии Израиля (ЦАХАЛ). Позднее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.