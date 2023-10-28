Сектор Газа подвергся самой массированной бомбардировке

Ночью 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной за все время конфликта бомбардировке со стороны Израиля, а на север региона вошли танки Оборонительной армии Израиля (ЦАХАЛ). Подробнее о ситуации рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Израильские военные не стали конкретизировать ситуацию с усилениями атак по Газе. Они утверждали, что ничего особенного не происходит.

«В последние часы мы усилили атаки. Военно-воздушные силы наносили массированные удары по тоннелям и другой инфраструктуре террористов. В дополнение к атакам, совершенным за последние несколько дней, сухопутные войска расширяют свои операции сегодня вечером», — сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниель Хагар в ходе брифинга.

Палестинская сторона заявила, что подобные атаки указывают на начало наземной операции, которую обещали власти Израиля. После этого в Газе отключили воду, а потом и интернет. Связь с анклавом пропала.

«Противник попал в засады, подготовленные палестинским сопротивлением на нескольких направлениях», — заявил представитель ХАМАС Али Барак.

Ситуация в Газе сейчас такая, что никто не знает, какие подразделения вошли в анклав, сколько было солдат и в каком точном направлении они двигались. Относительно точными остаются лишь сведения о давно минувших первых днях войны, так как о них появляется все больше пугающей информации.

«Мы увидели очень много мертвых людей, которых убили террористы. Это были женщины, дети. Это ужасно. Многое мы не успели зафиксировать, но то, что мы видели, ужасало», — сказал командир национального спасательного отряда Израиля Голан Вах.

Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также истребители ЦАХАЛ ночью нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАС Асему Абу Ракабе, который отвечал за атаки дронов и ПВО.

Отмечается, что он принимал участие в планировании операций в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. При этом представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер заявил, что это не является официальным началом масштабной наземной операции.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа. Помимо этого, они сообщили о противостоянии наземному вторжению ЦАХАЛ у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.