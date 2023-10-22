WAFA сообщило об 11 погибших после удара ЦАХАЛ по кафе на юге сектора Газа

По меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате обстрела израильскими военными самолетами кафе в Хан-Юнисе, к югу от сектора Газа. Об этом в субботу, 21 октября, сообщило палестинское агентство WAFA.

«11 граждан погибли и еще несколько получили ранения в результате обстрела авиацией кафе «Рио» на улице Джалал в центре Хан-Юниса, где нашли убежище несколько вынужденных переселенцев после разрушения их домов», — передает издание.

Также в публикации добавили, что бомбардировке были подвергнуты две мечети в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. О жертвах в настоящий момент неизвестно.

Ранее в этот день МВД Палестины сообщало, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Общее количество погибших и пострадавших пока не уточняется. В Сети появились кадры обстрела Газы и эвакуации пострадавших жителей.

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли 4385 палестинцев. По данным минздрава Палестины, ранения получил 13 561 человек. В секторе Газа скончались 3353 человека. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.