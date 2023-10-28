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Посол заявил об отсутствии у Израиля планов покидать состав ООН

Посол Израиля в РФ Бен Цви: мы не выходим из ООН, но сотрудничество может быть пересмотрено
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Израиль не планирует выходить из состава Организации Объединенных Наций (ООН), но сотрудничество с ней может быть пересмотрено. Об этом сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви в субботу, 28 октября.

Таким образом он прокомментировал заявление постоянного представителя Израиля при ООН Гилада Эрдана, прозвучавшее после принятия Генассамблеей всемирной организации резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Эрдан, в частности, сказал, что ООН потеряла свою легитимность, приняв документ, в котором нет осуждения действий движения ХАМАС.

«Если организация всё время работает против тебя, надо думать, как участвовать дальше. Но будем ли мы выходить из ООН — я не думаю. <…> Мы пока не собираемся выходить из ООН», — отметил Бен Цви в беседе с ТАСС.

При этом он добавил, что в сложившейся ситуации «сотрудничество в различных аспектах может быть пересмотрено».

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27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС.

В тот же день официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Он отметил, что принятое решение необходимо для достижения целей этой войны.

Также сообщалось и об активизации военных действий у границы Израиля и сектора Газа. Жители анклава рассказали телеканалу CNN, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадало.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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