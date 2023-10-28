Лавров предсказал катастрофу на десятилетия в случае уничтожения сектора Газа

Если сектор Газа будет уничтожен, а его жители изгнаны из региона, это создаст катастрофу на «десятилетия, если не столетия». Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 28 октября.

«Если Газу уничтожат, если из нее выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия», — сказал глава российского МИДа в беседе с БелТА.

Он также отметил, что в зоне палестино-израильского конфликта необходимо объявлять гуманитарные программы по спасению населения.

Лавров добавил, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере, посылая сигналы о необходимости искать мирное решение.

«У нас с ними контакты сохраняются в полной мере. Посол наш с ними регулярно общается. Посылаем сигнал о необходимости всё-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе», — отметил российских министр.

В ночь на 28 октября сектор Газа подвергся самой массированной за все время конфликта бомбардировке со стороны Израиля, а на север региона вошли танки Оборонительной армии Израиля (ЦАХАЛ). Позднее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители Армии обороны Израиля ночью нанесли удары по 150 подземным объектам боевиков ХАМАС на севере сектора Газа.

Также в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.