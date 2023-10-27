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Эксперт указал на колебание Нетаньяху насчет расширения операции в Газе

Военный эксперт Мингалев: Нетаньяху знает, что операция в Газе не будет легкой прогулкой
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Военный эксперт Вадим Мингалев 27 октября в беседе с «Известиями» указал на понимание премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху того факта, что наземная операция в секторе Газа не будет легкой прогулкой для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израиль, если быть откровенным, пока не расширяет. Идет разведывательная работа с помощью американских спецслужб. То есть американские, англо-израильские спецслужбы делают работу по, так сказать, подготовке к крупномасштабной операции в Израиле. Соответственно, сейчас происходит разведка боем, когда спецслужбы США и Израиля прощупывают почву, ищут уязвимые стороны, как ввести основные силы израильской армии непосредственно на территорию Газы», — сказал он.

Мингалев отметил, что Нетаньяху не подписывает указ о начале широкомасштабной наступательной сухопутной операции. По словам эксперта, это говорит о колебаниях израильского премьер-министра. Мингалев считает, что на Нетаньяху оказывается давление со стороны правоэкстремистских кругов в Израиле. Однако он понимает, что эта операция не будет легкой прогулкой, подчеркнул эксперт.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля объявила о расширении действия наземных сил в секторе Газа. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что военно-воздушные силы широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Он сообщил, что вечером сухопутные войска продолжают наступательные действия.

Телеканал CNN сообщил, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Жители сектора Газа рассказали, что вечером 27 октября авиаудары были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта.

Также стало известно, что сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели рейд в центральной части сектора Газа. Израильская сторона атаковала военные цели палестинского движения ХАМАС в районе Саджая и по всему сектору.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя начатое ЦАХАЛ расширение наземной операции в секторе Газа, в беседе с «Известиями» сказал, что она может закончиться нескоро, поскольку у страны могут возникнуть проблемы на северном направлении, где находится ливанская группировка «Хезболла».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,3 тыс., еще свыше 18,9 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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