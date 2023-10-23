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Израиль нанес за сутки удары более чем по 320 военным объектам ХАМАС

Армия Израиля сообщила, что за сутки нанесла удары более чем по 320 военным объектам ХАМАС
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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла за минувшие сутки удары более чем по 320 военным объектам в секторе Газа. Об этом говорится 23 октября в Telegram-канале израильской армии.

Удары наносятся по военной инфраструктуре и объектам в секторе Газа, отмечается в сообщении.

По данным разведывательных служб ISA и ЦАХАЛ, атакованы подземные туннели, в которых находились боевики ХАМАС, десятки оперативных командных центров, военные комплексы и наблюдательные пункты.

Кроме того, израильские силы нанесли удары по целям, угрожающим армейским подразделениям Израиля, подготавливающимся к наземной операции. Ликвидированы десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

Ранее в понедельник пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус подчеркнул, что ЦАХАЛ реализует наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся». Война закончилась бы, если бы ХАМАС вышел из своих укрытий и вернул бы Израилю всех 212 заложников, добавил он.

Накануне израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что предстоящая наземная операция в секторе Газа может продлиться до трех месяцев. По его словам, ВВС Израиля продолжают наносить авиаудары по сектору Газа, готовя почву для входа на территорию сухопутных войск.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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