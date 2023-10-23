Реклама
Прямой эфир
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Армия
Советник Пушилина предположил длительное нахождение ракет ATACMS у Киева
Мир
В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине
Мир
Король Бахрейна выделил $8,5 млн на помощь жителям сектора Газа
Мир
Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя
Мир
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира
Мир
Немецкий журналист предположил скорый разлад в Евросоюзе из-за антироссийских санкций
Спорт
Холанда и Мбаппе назвали самыми дорогими футболистами мира
Сюжет:

Житель разрушенного кибуца Беэри рассказал о войне «террористов против мирных жителей»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разрушенный массированной атакой ХАМАС израильский кибуц (сельскохозяйственная коммуна) Беэри сейчас — прифронтовая зона. Находиться в нем опасно, стрельба и взрывы раздаются с разных сторон. Местный житель, 70-летний Рами Голд, рассказал «Известиям», как 7 октября, в день начала атаки ХАМАС на Израиль, успел выбежать из дома, подобрать оружие у погибшего друга и поспешил на помощь сопротивляющимся.

Он рассказал, что меньше 10 человек тогда противостояли 120–200 хорошо вооруженным боевикам ХАМАС. Они ехали колоннами, с тяжелыми пулеметами на пикапах, обстреливали дорогу, в том числе ручными гранатами и ракетами из РПГ. У каждой группы был свой участок в кибуце, который они должны были захватить.

«И остатки десяти человек сражались с ними, пока их не одолели, все они были убиты», — заявил Голд.

Он описал, как боевики пошли по домам людей. Поскольку большинство в кибуце прятались в бомбоубежищах из-за ракет, их убеждали выйти. Тем, кто не выходил, поджигали дом, чтобы выкурить. А когда жильцы открывали двери, боевики решали, кому жить, кому умереть.

«В каждом доме было по-разному. Просто задумайтесь. Мать, прижимающая к себе дочь, получила пулю... в ребенка, убили дочь. Сама она до сих пор борется за жизнь. А у некоторых из тех, кто пришел с ними, не было винтовок. Они использовали топоры, молотки и мачете, которые похожи на меч, и убивали всех подряд», — сообщил местный житель.

Он добавил, что в бомбоубежищах людей держали до 39 часов без воды, воздуха, еды, крова.

«Послушайте, я воевал в 1973 году. Там были армии против армий, солдаты против солдат, а не террористы против мирных жителей. У нас не было ни единого шанса», — подчеркнул мужчина.

Голд заверил, что все они, оставшиеся жители кибуца, вернутся в Беэри и отстроят его заново. Как бы плохо всё ни выглядело, это всего лишь бетон, металл и немного краски, заметил он.

«Нужно что-то изменить на той стороне, в секторе Газа. Они должны это понять: либо они найдут способ жить с нами, либо они не смогут быть здесь, потому что либо мы, либо они», — заключил он.

До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС
К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа

В этот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстановку в кибуце Беэри, на который палестинское движение ХАМАС напало утром 7 октября. Сейчас там полная разруха, и восстановление вряд ли начнется в ближайшее время вблизи линии соприкосновения на юге Израиля.

9 октября волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами ХАМАС.

Позже корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал в кибуце Беэри и увидел десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023