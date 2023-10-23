Житель разрушенного кибуца Беэри рассказал о войне «террористов против мирных жителей»

Разрушенный массированной атакой ХАМАС израильский кибуц (сельскохозяйственная коммуна) Беэри сейчас — прифронтовая зона. Находиться в нем опасно, стрельба и взрывы раздаются с разных сторон. Местный житель, 70-летний Рами Голд, рассказал «Известиям», как 7 октября, в день начала атаки ХАМАС на Израиль, успел выбежать из дома, подобрать оружие у погибшего друга и поспешил на помощь сопротивляющимся.

Он рассказал, что меньше 10 человек тогда противостояли 120–200 хорошо вооруженным боевикам ХАМАС. Они ехали колоннами, с тяжелыми пулеметами на пикапах, обстреливали дорогу, в том числе ручными гранатами и ракетами из РПГ. У каждой группы был свой участок в кибуце, который они должны были захватить.

«И остатки десяти человек сражались с ними, пока их не одолели, все они были убиты», — заявил Голд.

Он описал, как боевики пошли по домам людей. Поскольку большинство в кибуце прятались в бомбоубежищах из-за ракет, их убеждали выйти. Тем, кто не выходил, поджигали дом, чтобы выкурить. А когда жильцы открывали двери, боевики решали, кому жить, кому умереть.

«В каждом доме было по-разному. Просто задумайтесь. Мать, прижимающая к себе дочь, получила пулю... в ребенка, убили дочь. Сама она до сих пор борется за жизнь. А у некоторых из тех, кто пришел с ними, не было винтовок. Они использовали топоры, молотки и мачете, которые похожи на меч, и убивали всех подряд», — сообщил местный житель.

Он добавил, что в бомбоубежищах людей держали до 39 часов без воды, воздуха, еды, крова.

«Послушайте, я воевал в 1973 году. Там были армии против армий, солдаты против солдат, а не террористы против мирных жителей. У нас не было ни единого шанса», — подчеркнул мужчина.



Голд заверил, что все они, оставшиеся жители кибуца, вернутся в Беэри и отстроят его заново. Как бы плохо всё ни выглядело, это всего лишь бетон, металл и немного краски, заметил он.

«Нужно что-то изменить на той стороне, в секторе Газа. Они должны это понять: либо они найдут способ жить с нами, либо они не смогут быть здесь, потому что либо мы, либо они», — заключил он.

В этот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал обстановку в кибуце Беэри, на который палестинское движение ХАМАС напало утром 7 октября. Сейчас там полная разруха, и восстановление вряд ли начнется в ближайшее время вблизи линии соприкосновения на юге Израиля.

9 октября волонтеры общественной организации ЗАКА нашли по меньшей мере 100 тел в кибуце Беэри на юге Израиля, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Сам же населенный пункт полностью уничтожен радикалами ХАМАС.

Позже корреспондент «Известий» Валентин Трушнин побывал в кибуце Беэри и увидел десятки сожженных автомобилей и поврежденных домов.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.